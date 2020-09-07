新盤動向：帝御·金灣3伙加價最多8%　周五發售

新盤熱銷刺激發展商加價信心上升。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·金灣，剛更新價單調升部分單位售價，加幅介乎約5至8%，包括早前交易告吹單位。

同時，項目亦已發出新銷售安排，於本周五(9月11日)以先到先得形式推出3伙發售，間隔開放式至兩房。扣除最高折扣後，折實售價介乎約323.9萬至約773.6萬港元，呎價由約14,143至16,539元。

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