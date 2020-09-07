惠譽確認香港「AA-」信貸評級　展望穩定

國際評級機構惠譽確認香港「AA-」的信貸評級，展望穩定。亞太區主權評級高級董事費安德表示，惠譽過去一年兩度下調香港主權信貸評級，料今年香港財赤佔國民生產總值(GDP)比重升至11%，財政儲備亦下跌。

費安德表示，在決定評級時會綜合多項宏觀因素，包括港元是否維持聯繫匯率、資金流通自由度、財政政策是否相對獨立等，而這些因素令香港的評級和展望都得以維持。由於本港沒有債務，將觀察香港財政狀況未來會否進一步轉差，及其對財政儲備的影響。

費氏續指，由於中美之間涉及龐大經濟利益，包括出入口、產品及服務等，認爲經濟考慮下或有助紓緩中美間的糾紛，相信美國制裁中國大型金融機構的機會不大。

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