亞信科技獲納入恒生港股通指數等

1、恒生港股通指數

2、恒生港股通中國內地公司指數

3、恒生港股通中國科技指數

4、恒生互聯網科技業指數

5、恒生港股通非AH股公司指數

根據深圳證券交易所近日發布的《關於深港通下的港股通股票名單調整的公告》，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，公司獲納入深股通股票名單，並自9月7日起生效。

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