亞信科技獲納入恒生港股通指數等
2020年09月07日 18:44
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亞信科技(01675)公布，根據恒生指數有限公司於8月14日公布的檢討結果，公司獲恒生指數有限公司選為以下指數系列成分股，該變動已於周一(7日)起生效：
1、恒生港股通指數
2、恒生港股通中國內地公司指數
3、恒生港股通中國科技指數
4、恒生互聯網科技業指數
5、恒生港股通非AH股公司指數
根據深圳證券交易所近日發布的《關於深港通下的港股通股票名單調整的公告》，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，公司獲納入深股通股票名單，並自9月7日起生效。
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