新股專輯：傳百聯擬將上海證券借殼A股上市

據外電引述消息人士透露，百聯集團正考慮將其控股的上海證券通過借殼同為百聯集團旗下的上海物貿實現A股上市。消息指磋商處於初步階段，計劃需要獲得監管層的批准。其中一人稱，可能最早於明年上市。

上述計劃是上海證券的擴張行動之一。今年1月份，上海證券實施了約100億元人民幣的定向增資計劃，百貨公司營運商百聯集團取代國泰君安，成為了上海證券的最大股東。國泰君安對上海證券的持股比例從51%降至24.99%，避免與其展開直接競爭。

上海物貿股價周一(7日)大漲9.98%，為17個月來的最大漲幅，市值達到52億元人民幣。

2001年成立的上海證券總部在上海，是一家規模較小的券商，註冊資本26億元人民幣。公司近期招募了一系列的高層管理人員，包括原東方證券副總裁楊玉成出任其新一任總裁。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020