康怡花園三房險守千萬　低估價14.5%

中原袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園R座中層9室，實用面積616方呎，三房間隔，上月底以1,190萬元放售，最後減價190萬元，獲同區租客以1,000萬元購入，減幅達約19.3%，呎價16,234元。據滙豐銀行網上數據，單位初步估值約1,170萬元，是次做價低估價約14.5%。

原業主於2003年僅以約180萬元購入單位，現轉售帳面獲利820萬元，升幅超過4.5倍。

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