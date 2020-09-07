螞蟻集團：客戶基礎與阿里天然重疊

螞蟻又指，集團年度活躍用戶超過10億，阿里在中國零售市場年度活躍用戶已超過7.4億，雙方均覆蓋中國絕大多數互聯網用戶，客戶基礎天然重疊，在客戶基礎方面不存在對阿里的依賴。

集團又指，全球範圍內提供支付服務的企業較多，國內市場中騰訊營運的微信支付也提供類似的數字支付服務，但有關企業提供的業務存在一定差異，不具有可比性。

另外，集團上半年收入按年增長約38%，營運效率繼續增強，帶動毛利率按年提升12.13個百分點。

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