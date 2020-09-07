螞蟻集團：客戶基礎與阿里天然重疊
2020年09月07日 20:02
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已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團，其在回覆上海科創板上市相關詢函時提到，公司與阿里巴巴(09988)各自建立開放的生態系統，兩者之間高度戰略協同，但業務範圍有明顯差異，不存在對集團構成重大不利影響的競爭、不存在嚴重影響獨立性或有違公平的關聯交易。
螞蟻又指，集團年度活躍用戶超過10億，阿里在中國零售市場年度活躍用戶已超過7.4億，雙方均覆蓋中國絕大多數互聯網用戶，客戶基礎天然重疊，在客戶基礎方面不存在對阿里的依賴。
集團又指，全球範圍內提供支付服務的企業較多，國內市場中騰訊營運的微信支付也提供類似的數字支付服務，但有關企業提供的業務存在一定差異，不具有可比性。
另外，集團上半年收入按年增長約38%，營運效率繼續增強，帶動毛利率按年提升12.13個百分點。
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