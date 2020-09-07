高盛派定心丸！約翰遜仍有理由尋求與歐盟達成協議

英歐達成貿易協議變得悲觀，大行高盛認為，英國首相約翰遜仍有理由尋求與歐盟達成協議。

早前約翰遜準備告訴歐盟，他寧可放棄，也不願在他認為涉及英國脫歐核心原則的問題上讓步，英鎊兌美元應聲下挫。英鎊一度下跌1%，至1.3145。

高盛經濟學家Adrian Paul在周一(7日)指出，如果以混亂的方式脫離，將令約翰遜的領導地位面臨「三重威脅」，包括贊成獨立的蘇格蘭民族黨變得更加強大、反對黨工黨領袖更受歡迎、新冠疫情復甦階段能力面臨關鍵考驗。

該經濟學家指出，英國政府可能最終決定，為了獲得最大限度的監管自主，最小的市場准入是值得付出的代價，但從政治角度來看，在艱難的一年結束之前，達成脫歐協議的吸引力將很難抗拒。

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