佳兆業集團8月合約銷售額倍增
2020年09月07日 20:51
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佳兆業集團(01638)公布，8月份錄得約93.6億元人民幣(下同)的合約銷售，按年增加約119.6%；合約建築面積約525,623平方米，按年增加約124.2%；平均售價約每平方米17,807元，按年減少約2.1%。
今年首8個月，集團總合約銷售約549.27億元，總合約建築面積約3,205,935平方米，分別按年增加約24%及24.8%；平均售價約每平方米17,133元，按年減少約0.6%。
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