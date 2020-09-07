美銀：石油需求要3年時間恢復 更可怕的是...

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，從而拖低全球石油需求。外國媒體報道，美銀分析師Peter Helles等表示，假使有了新冠疫苗或治療方法，全球石油需求也需要3年時間，才能從疫情中恢復。

該行預計，從2019年到2025年消費量將增加每日400萬桶，達到每日1.04億桶。在沒有疫苗之前，航空出行不可能恢復到新冠肺炎疫情前一半以上水平。

長期來看，該行料石油需求到2030年將達到峰值每日1.05億桶，但隨着電動汽車激增，然後在接下來20年中每日需求下降1,000萬桶。如果重型車輛轉用電能或氫能，到2050年石油需求將在每日7,600萬桶。

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