全球經貿戰：OPPO上調下半年手機銷售目標至1億部

內媒引述OPPO副總裁、中國區總裁劉波發布內部信指，OPPO已上調下半年手機銷售目標，全球市場下半年整體銷量將由原定的8,500萬部，提高至1億部，當中中國市場銷量則較原定計劃提高30%以上。

事實上，上周已經傳出OPPO加單的消息，業界猜測企圖搶食華為手機之後在歐洲市場所留下的空缺。但OPPO回應稱，該公司的新增部分出貨量，將分配到中國市場，並預計公司今年下半的中國出貨量將大幅增長。另信中亦指，OPPO整體資源相對向5G傾斜，下半年5G手機比例將進一步提升。

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