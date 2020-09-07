新股專輯：農夫山泉「頂頭槌飛」大戶最多帳賺31萬

該公司於輝立交易場高開76.74%，見38元，一度升1.18倍，高見47元，最終收報41.25元，漲91.86%，每手帳賺3,950元；於耀才暗盤交易市場開市報31元，升44.18%，高見46元，升1.13倍，收升93.02%，報41.5元，每手帳賺4,000元。

耀才證券行政總裁許繹彬建議，投資者可以先行獲利，畢竟該公司不屬新經濟概念，股價升約1倍的願望已經達到。投資者亦不宜高追，未來「仲有大把新股抽，可以等下一隻」。

農夫山泉吸引逾70.75萬人認購，公開發售超購1,147.3倍，由於超購倍數超過94倍，觸發回撥機制，公開發售股份比例增加至27%。另外，有1,381份重複申請或疑屬重複申請而失效。「一手黨」則有約21.55萬人，一手中籤率僅12%，申請150手才穩獲1手。

大戶方面，錄得逾2.69萬份有效申請，其中298份為「頂頭槌飛」，認購約6.79萬手，每張涉資2.95億元，獲發94手，中籤率僅0.14% 。

以每張頂頭槌飛為例，假設孖展息率為2.28厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款2.65億元，凍資期長達十日，期間利息高達約16.58萬元。換言之，若計及借貸成本，該大戶在耀才暗盤帳賺約21.01萬元，而股份首掛升幅要達41.16%，該大戶才能打和。

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