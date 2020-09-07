社科院：未來3年內房價格料高位整固

中國社科院發布《房地產藍皮書》，預期近兩、三年內中國樓價總體將維持高位整固態勢，除少數三、四線城市和個別地段、個別樓盤外，整體樓價大漲大落都是小概率事件。該院並預計，住宅銷售平均價按年增長2.4%，小於去年的8.7%。

報告指，新冠疫情對今年住房交易會有短期影響，對樓價總體走勢影響則是極小概率，料房地產開發投資增3.1%，住宅投資增速將達到4.6%。

報告指，今年對於樓價的管控依然繼續，「住房不炒」定位不會改變，房地產調控政策的底線思維是三穩，即穩地價、穩樓價、穩預期，既不會放水刺激也不會過度收緊，但是「一城一策」作用有或被強化。

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