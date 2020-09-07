根據目前可得的資料，有關預期虧損主要由於疫情爆發，來自中國的工人無法於今年初農曆新年後到崗上班。集團及其分包商無法找到足夠數量的替補工人進行在建項目的工地工程。自3月起，集團於馬來西亞與新加坡之間的建築材料業務營運放緩。

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