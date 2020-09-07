【中美之爭激化】科技、供應鏈、囤積重要物資...

中芯周一中午刊發公告再度澄清，嚴格遵守各地法規，產品和服務從未涉及任何軍事應用，「與中國軍方毫無關係」，更提到公司在2016年及以前是美國商務部正式認可的「最終民用廠商」，一切「中芯國際涉軍」的報道都是不實，對此感到「震驚和不解」。

周一廿大窩輪跌幅榜中，中芯認購證(Call輪)佔18隻，跌幅最大一隻單日瀉逾八成一，更有31隻中芯牛證被強制收回。不過，法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，該行周一見小量資金買入中芯Call，較多揀選行使價19元水平的條款。

儘管有分析指，中芯日後能否取得美國設備，與當前的生意前景是兩回事，而「北水」周一亦淨買入約6.81億元的中芯港股。惟華興資本周一因應中芯隨時不能購買美國設備，將該公司目標價勁劈61.55%至17.3元，評級由「買入」直接削至「沽售」，因為一旦被美國實施技術封鎖，現有設備的技術支援及客戶信心均受影響。

事實上，連晶圓代工龍頭台積電的董事長劉德音也曾明言，刻意不用美國技術不利工藝領先。中芯今年刊發的4則公告披露，其於去年2月至今年3月期間，向納指成分股美企應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)採購總值約21.61億美元(約168.55億港元)的產品，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。

市場一直將中芯日後發展7納米或以下尖端製程的焦點，放在從荷蘭公司ASML訂購的極紫外光(EUV)光刻機何時入手，惟它只是繁複工序的其中一步。中芯等廠商把客戶的晶片設計圖用光刻機投射在晶圓後，還要應用材料和泛林掌握逾八成市佔率的刻蝕機，讓晶片上的元件成形。

一位內地晶圓代工廠的高層向東網指出，其廠房的國產設備比重也不足兩成，主要是技術上還未通過驗證，而且供應不足。中芯如出事會加速中國研發生產設備，惟遠水不能救近火。就算55、65納米或以上的成熟製程日後或漸增加採用國產儀器，中芯最先進的製程不能擺脫應用材料和泛林為代表的美國技術。

【供應鏈起根本變化】

隨着中美局勢升級，全球供應鏈起根本變化！外國傳媒報道，印度電信部長普拉薩德(Ravi Shankar Prasad)日前指出，印度正成為一個大型製造中心，並透露蘋果公司(Apple Inc.)約有8家代工廠，已從中國轉移到當地。他表示，全球製造商意識到必須找出中國以外的地方設廠，除了Apple之外，三星亦已在印度設廠，並有意擴大規模。

隨着中美科技戰愈演愈烈，資料顯示，目前已有台灣的鴻海、緯創到印度設廠，替Apple代工製造iPhone，並正擴充產能；而另一家Apple的重要供應商和碩，也在7月傳出申請在印度設立分公司，正尋找適當的土地設廠。

南韓方面，三星2005年在印度設廠製造智能手機，2017年6月宣布投資6.2億美元(約48億港元)在當地北方省份，設立號稱全球最大的手機製造工廠，佔地35英畝，並已於2018年完工，年產1.2億部智能手機。

普拉薩德表示，當總理莫迪政府2014年上台時，印度只有兩家製造行動電話的工廠，如今已超過250家，當地也設立了相關獎勵機制刺激投資，並邀請全球企業來印度與當地企業合作。他認為，這意味着印度是世界主要經濟體，已成為支持世界經濟的良好力量。

【有分折指內地囤積重要物資】

新冠肺炎肆虐，加上中美關係惡化，外媒報道指，中國正在加速囤積石油、礦物及糧食等重要物資，似為防範國際關係風險作準備。

報道指，據數據公司Refinitiv追蹤船運後發現，伊朗油輪於8月曾數次停泊中國，9月亦然。受疫情打擊，原油需求急瀉，外界普遍認為中國有意趁低買入，以加速囤積石油。而剛剛「出爐」的中國海關總署數據顯示，今年首8個月，內地共進口3.67億噸原油，按年升12.1%。

另外界估計，中國在2015年至2016年間，曾購買超過2,000噸的鈷礦，該金屬可被用於電動車鋰電池等。今年8月，中國國企北京安泰科信息開發公司發報告，建議中國再增2,000噸的鈷礦儲備，而在上周生效的法律中，亦規定有關私部門儲備鉀礦的補貼，以確保化肥原料充足。

中國除黃豆、玉米之外的糧食亦大幅增加。美國商務部數據顯示，中國在截至2019至2020年行銷年度，共儲備逾1.5億噸小麥，較一年前增加30%；稻米的儲備亦高達1.1億噸，增近兩成。

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