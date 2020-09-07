【高息搶客】虛銀推兩個月定存優惠　年利率高達9.8厘

「食息」一族注意！虛擬銀行匯立銀行開業至今逾一個月，近日於社交平台預告，快將推出年利率高達9.8厘的兩個月期港元定存，惟存款最多限一萬元。如此超高息實屬罕見，有銀行界人士認為，過去銀行較少出現類似的市場推廣策略，虛銀作風一向較大膽，料「預告高息」或成為業界新趨勢。

香港金融管理局於2019年3月起，陸續發出8間虛擬銀行牌照，過去金管局多次表示，不希望虛銀推出長期優惠，以及大幅偏離市場的超高存款利率作招徠。儘管局方不願見掠奪式價格，但並無就高息「劃線」。

銀行界人士指，9.8厘無疑為極高息之選，有「踩界」之嫌，但由於屬短期優惠，料對行業影響有限，估計銀行會事先向監管機構「備案」。由於虛銀開業時間較短，客戶群尚未穩固，收益平衡未必為現階段最重要考慮因素，料虛銀會不遺餘力壯大客戶基礎，惟低息環境下，虛銀推出極高息存款，資金成本恐受壓。

虛銀之間一直以高息作競爭，隨未知匯立銀行此次的預告會否引起「鬥息」熱潮，但上海商業銀行研究部主管林俊泓指，虛銀的最終目標還是提供科技化的銀行服務體驗，其他虛銀或多持觀望態度，未必跟風推出同等高息的定存搶客。

由於匯立銀行是次預告的定存優惠最多僅限一萬元，即兩個月後可賺息163.33元，詳情及條款於優惠開始日於網頁公布。另一虛銀天星銀行則主攻3個月期定存，年利率為0.95厘；眾安銀行3個月期年息則為1.08厘。

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