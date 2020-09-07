樓價UPDATES：二手買家趁「亂市」換樓升級

買家升級換樓，以1,700萬港元高價購紅磡黃埔花園套三房戶後，即以「筍價」965萬元沽同區海逸豪園海景兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨33座低層4室，實用面積560方呎，三房兩廳隔，以月租19,500元租出，實用呎租34.8元，業主早於1995年7月以281萬元購入，享租金回報率8.3厘。

●鰂魚涌太古城單日連環錄成交，其中海棠閣低層C室，實用面積約897方呎，套三房連套房設計，獲換樓客以1,450萬元成交，實用呎價約16,165元。

●鰂魚涌太古城東海閣低層C室，實用面積723方呎，三房兩廁間隔，望街景，去年尾放盤，叫價1,700萬元，輾轉減至1,290萬元，最終見有實客，願以1,190萬元交吉易手，實用呎價16,459元，新買家屬於區外用家。

●北角海峰園高峰閣低層E室，實用面積834方呎，套三房間隔，享海景，早前疫情爆發期間未開放睇樓，近日疫情受控，業主願意開門，加上與買家信仰投契，最終願以1,338萬元易手，實用呎價16,043元。

●北角和富中心2座低層D室，實用面積854方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,350萬元承接，實用呎價15,808元，原業主於2016年9月以1,133萬元購入，持貨至今沽售帳面獲利217萬元，單位4年升值約19%。

●天后海都洋樓高層A室，實用面積831方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,300萬元承接，實用呎價15,644元，做價及呎價創該物業同類型單位歷史新高。

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九龍區

●紅磡黃埔花園10期4座中高層E室，實用面積833方呎，套三房加工人房間隔，獲換樓客以1,700萬元購入，呎價20,408元，新買家購入上址後，再即日以筍價沽出正放售之同區海逸豪園優質海景兩房單位，單位為23A座低層E室，實用面積513方呎，原先叫價995萬元，最終降至965萬成交，實用呎價約18,811元，較對上5月份同座同單位高層戶低約16%。

●長沙灣宇晴軒5座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望內園及開揚景，放盤約3個月，原業主叫價880萬元，經議價後減價60萬元或約6.8%，最後以820萬元成交，實用呎價約17,672元，買家為首置客，有見近期樓價回落便積極睇樓，決定買入上述單位。

●西南九龍匯璽2A期2B座中層F室，實用面積357方呎，一房間隔，於5月放盤叫價920萬元，直至7月中減價至880萬元，最終以873萬元易手，實用呎價24.454元，原業主於2017年4月以702萬元買入，持貨3年，帳面獲利171萬元，單位升值24%。

●大角咀I-Home低層D室，望市景，一房間隔，實用面積約392方呎，以650萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以約638萬元成交，實用呎價約16,276元。

●新蒲崗譽．港灣2B座中低層C室，實用面積446方呎，一房間隔，可做高成數按接，吸引心儀啟德區一帶之用家承接，睇樓後短短約2小時已簽約購入，成交價800萬元，實用呎價約17,937元。

●黃大仙現崇山崇山6A座中層D室，望市景，三房間隔，實用面積約827方呎，以33,800元放租近兩個月後，接獲區內客洽詢，議價後減價約3,800元或約11.2%，以約30,000元成交，實用呎租約36.3元。據了解，新租客為夫婦，心儀單位乾淨企理，間隔實用，在睇樓2次後決定承租。

●牛頭角淘大花園G座低層5室，實用面積約390方呎，兩房間隔，外望都市景及將來東九文化中心，叫價650萬元放盤，及後經多次減價，於近日以635萬元易主，累減15萬元或約2%，實用呎價約16,282元，上述為項目9月暫錄最新的二手買賣，現時有約129個單位放售，入場價由480萬至838萬元不等。

●九龍灣德福花園U座高層7室，實用面積494方呎，兩房間隔，望園景，吸引同區用家承接自住，叫價約780萬元，經商議後調減至733.8萬元，減幅6%，實用呎價約14,854元。

●九龍灣德福花園9月錄約2宗租務成交，較上月同期錄約3宗稍為放慢，其中F座中高層6室，兩房間隔，實用面積約538方呎，以約19,000元放租1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以18,500元租出，實用呎租約34.4元，新租客為家庭客，睇樓一次即決定承租。

●牛池灣曉暉花園9月錄首宗買賣，單位為3座中層C室，實用面積464方呎，兩房間隔，以668萬元易手，實用呎價14,397元，新買家為外區上車客，原業主於2010年8月以303萬元購入單位，持貨10年帳面獲利365萬元離場。

●將軍澳怡心園5座低層C室，實用面積497方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價650萬元，減價20萬元或3.1%，最終獲區內買家以630萬元承接，實用呎價12,676元。

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新界區

●東涌東環5A座中高層1室，實用面積約642方呎，套三房間隔，外望享機場海景，近日終獲買家以830萬元承接，實用呎價約12,928元。

●屯門居屋兆麟苑B座低層4室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，日前獲區內客承租，業主減租1,000元，以月租1,1500元租出，實用呎租20.8元，如以現時同類型單位的銀行估值價約497萬作計算，單位的租金回報率達2.8厘。

●屯門時代廣場C座中層2室，實用面積325方呎，一房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青，即睇即買以440萬元購入自用，實用呎價13,538元。

●屯門海翠花園1座高層D室，實用面積609方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客以648萬元購入作換樓之用，實呎呎價10,640元，原業主2007年以約132.5萬元購入，轉手帳面升值逾3倍。

●元朗PARK YOHO Milano第36A座中層C室，實用面積495方呎，獲租客以14,000元租入，實用呎租約28.3元，業主於2018年8月以768.7萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.2厘。

●元朗錦綉花園M段第一街雙號屋，實用面積約915方呎，套三房間隔，叫價1,150萬元，減價50萬元或約4%，以1,100萬元獲承接，實用呎價約12,022元，屋苑現時有約275個單位放售，叫價由1,050萬元起。

●元朗溱林12座頂層連天台特色戶，實用面積約1,283方呎，四房雙套連工人套房間隔，附約1,061方呎天台，叫價1,330萬元，及後微減5萬元，以1,325萬元連車位沽出，實用呎價約10,327元，屋苑現時有約15個放盤，入場價由1,100萬元起。

●粉嶺名都4座高層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，原先叫價545萬元，放盤不足一個月，即減價30萬元或約6%，日前以515萬元獲買家承接，實用呎價約12,907元，原業主在2015年8月以約417.8萬元買入，持貨約5年帳面獲利約97.2萬元，物業升值達23%。

●粉嶺牽晴間6座高層D室，實用面積962方呎，套三房連工人房間隔，原開價1,100萬元，放盤6日累減150萬元，減幅達13.6%，速獲同區換樓客以950萬元承接，實用呎價9,875元。

●大埔中心7座中層C室，實用面積371方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用呎價14,825元，新買家為上車客，怕遲買會貴，即加快入市步伐。

●沙田碧濤花園1期金蘭閣低層H室，實用面積662方呎，套三房間隔，原先開價780萬元，放盤僅2天，即獲買家以765萬元承接，實用呎價11,556元。

●沙田第一城9月暫錄10宗買賣，對比上月同期只錄2宗成交大幅增加，包括31座低層A室，實用面積441方呎，三房間隔，開價約740萬元，議價後以728萬元易手，實用呎價16,508元。

●大圍盛世3座南翼低層C室，實用面積958方呎，套四房及儲物房間隔，日前以1,600萬元易手，實用呎價16,701元，原業主則於2012年以941萬元購入，持貨8年帳面獲利約659萬元離場，單位升值約70%。

●馬鞍山銀湖‧天峰1座中層B室，實用面積1,594方呎，四房連雙套房及儲物房間隔，議價後以2,030萬元易手，實用呎價12,735元，原業主於2009年以1,143萬元購入，持貨11年帳面獲利約887萬元離場。

●馬鞍山中心3座中層B室，實用面積375方呎，兩房間隔，原先叫價658萬元，放盤兩星期，減價28萬元，減幅約4.3%，最終以630萬元易手，實用呎價16,800元。

●馬鞍山翠擁華庭單位為10座高層C室，實用面積765方呎，三房兩廳間隔，原先開價1,000萬元，放盤個半月，累減60萬元至940萬元成交，減幅6%，實用呎價12,288元。

●西貢田寮村山景單號全幢村屋，四房兩廳間隔，望山景，連天台，放盤時叫價1,380萬元，減幅達10.7%，累減148萬元，最終以1,232萬元成交，原業主於2011年7月以470萬元購入，持貨9年帳面獲利762萬元，單位期內升值1.6倍。

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