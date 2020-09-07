美銀：全球央行每注入1元　股市就上漲1.6元

外國媒體報道，市場逐漸演變成了被央行玩弄於鼓掌之間的工具，報告指出自3月疫情爆發以來，全球央行每注入的1美元救市資金，都驅動着股市市值上漲1美元。

美國銀行首席策略師Michael Hartnett撰寫的最新報告顯示，自3月因疫情實施封鎖以來，各國央行現在正以每小時購買14億美元資產的方式，來保住股市的所謂「財富效應」不致崩塌。

但這也解釋了為甚麼自3月份見底以來，納斯達克指數市值一直在以每小時16億美元的速度上漲，就好像央行注入的每一美元都直接演變成了科技公司的市值。

說到科技股，Hartnett指出，目前FAAMG等這5家公司的的股價比其200天線高出41%。另外，新興市場科技股及非必需消費品股目前在新興市場股市中所佔比重超過了50%，僅中國企業就佔據了新興市場指數42%的市值。

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