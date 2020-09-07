新股專輯：遠洋服務遞上市申請

截至6月底，遠洋服務的總合約建築面積達6,190萬平方米，在管理物業210個，對應總在管建築面積達4,230萬平方米。

今年上半年利潤1.54億元人民幣(下同)，按年增長26.14%；收入9.03億元，按年上升6.56%，當中物業管理服務按年升11.35%至5.81億元、非業主增值服務則跌7.95%至1.54億元、社區增值服務升2.98%至1.01億元。毛利率按年升4.6個百分點至28.5%，當中社區增值服務毛利率為63.1%。

值得留意的是，母企遠洋集團開發的物業的收入佔比按年減少0.8個百分點，但仍佔總收入81.2%，僅18.8%來自第三方開發物業。

集資所得約60%將用於戰略投資及收購；約20%將用於升級智能化管理系統；約10%用於提升數碼化水平及內部信息技術基礎設施；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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