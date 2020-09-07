中原黃偉雄2400萬沽美亞美大廈高層單位

市場消息透露，銅鑼灣美亞美大廈一個高層單位，實用面積1,263方呎，剛以2,400萬元沽出，呎價19,002元。單位原業主為中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄，他接受東網查詢時表示，上址已收租多年，由於地段優越，單邊望銅鑼灣避風塘海景，加上單位實用，又設特大露台，向來受外籍租客歡迎，因近期有意換購新盤單位，見租約又即將屆滿，才嘗試叫價2,600萬至2,700萬元放售，即獲用家承接，屬理想價。資料顯示，上址於2005年底以690萬元購入，持貨約14年帳面賺逾1,700萬元。

據了解，黃氏於今年7月亦以約2,163萬元，沽出灣仔萃峯另一個單位，即是近兩個月已套現逾4,500萬元。他續稱，持有的物業收租一段時間後，都會考慮轉換其他更優質的收租單位，未來會留意更多新盤，早前亦有購入北角區新盤收租。此外，亦有意購入南區深灣9號，並已介紹朋友入市該屋苑，日後會抽時間參觀。

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