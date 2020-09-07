夜市UPDATES：美股休市　港股夜期小幅高水

全球股市周一表現平靜，主要是美股因假期休市，惟道指期貨仍有交易，目前報28,275點，升201點或0.72%，科技股權重的納指期貨則報11,480點，跌68點或0.59%。

外圍淡靜下，港股期指夜市目前報24,625點，升109點，高水35點。

歐股方面，英國首相約翰遜稱，如果在10月15日前無法達成協議，則認為與歐盟之間不會達成貿易協議，那麼雙方都應接受這一結果並繼續向前。英鎊目前仍跌0.81%，至1.3173美元。

個股方面，法國製藥商Sanofi和英國葛蘭素史克公司共同開發的一款新冠肺炎疫苗，售價可能不到10歐元(約91港元)，兩者股價分別升2%及4%。

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