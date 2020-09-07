高盛力撐科技股仍然是投資者最佳選擇

高盛全球股票策略員Peter Oppenheimer認為，儘管市場調整的短期風險存在，但科技股仍然是投資者最佳選擇，並且會繼續在本輪牛市中拉動回報；雖然上周末段反映大型科技股表現的納斯達克100指數下挫，但建議投資者對科技股保持信心。

高盛維持給予科技股「增持」評級，指出業界具有強勁的現金生產、盈利能力和穩定的資產

負債表。該行並預期，數碼化加速將進一步利好科技股。

Oppenheimer對科技股和整體牛市看法樂觀，但認為最大的短期風險是經濟復甦動力減退，這可能導致股市出現高達10%的調整。

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