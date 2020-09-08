東方日報B1：中芯冧23%　市值單日蒸發476億

中芯周一(7日)刊發公告再度澄清，嚴格遵守各地法規，產品和服務從未涉及任何軍事應用，「與中國軍方毫無關係」，更提到公司在一六年及以前是美國商務部正式認可的「最終民用廠商」，一切「中芯國際涉軍」的報道都是不實，對此感到「震驚和不解」。

周一廿大窩輪跌幅榜中，中芯認購證(Call輪)佔18隻，跌幅最大一隻單日瀉逾八成一，更有31隻中芯牛證被強制收回。不過，法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，該行周一見小量資金買入中芯Call，較多揀選行使價19元水平的條款。

有分析指，中芯日後能否取得美國設備，與當前的生意前景是兩回事，而「北水」周一亦淨買入約6.81億元的中芯港股。不過，華興資本周一因應中芯隨時不能購買美國設備，將該公司目標價勁劈61.55%至17.3元，評級由「買入」直接削至「沽售」，因為一旦被美國實施技術封鎖，現有設備的技術支援及客戶信心均會受到影響。

事實上，連晶圓代工龍頭台積電的董事長劉德音也曾明言，刻意不用美國技術不利工藝領先。中芯今年刊發的四則公告披露，其於去年2月至今年3月期間，向納指成分股美企應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)採購總值約21.61億美元(約168.55億港元)的產品，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。

市場一直將中芯日後發展7納米或以下尖端製程的焦點，放在從荷蘭公司ASML訂購的極紫外光(EUV)光刻機何時入手，惟它只是繁複工序的其中一步。中芯等廠商把客戶的晶片設計圖用光刻機投射在晶圓後，還要應用材料和泛林掌握逾八成市佔率的刻蝕機，讓晶片上的元件成形。

一位內地晶圓代工廠的高層向本報指出，其廠房的國產設備比重也不足兩成，主要是技術上還未通過驗證，而且供應不足。中芯如出事會加速中國研發生產設備，惟遠水不能救近火。就算55、65納米或以上的成熟製程日後或能逐漸增加採用國產儀器，中芯最先進的製程不能擺脫應用材料和泛林為代表的美國技術。

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