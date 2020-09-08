歐股收市做好　Sanofi漲逾2%

市場關注新冠肺炎疫苗開發持續取得進展，加上預期美國科技股重挫後回穩，推動歐洲股市周一(7日)做好。

英國富時100指數收報5,937點，升138點或2.39%；法國CAC指數收報5,053點，升88點或1.79%；德國DAX指數收報13,100點，升257點或2.01%。

英國和歐盟本周進行第8輪英國脫歐談判，有報道指，英國首相約翰遜預期將表示如果英國和歐盟不能在10月15日之前達成自由貿易協定，雙方仍然應該「繼續前行」。

個股消息方面，法國藥企Sanofi表示，該公司跟英國同業GlaxoSmithKline共同開發新冠肺炎疫苗售價可能不到10歐元。Sanofi股價周一上漲2.35%；GlaxoSmithKline則升4.24%。

英國藥企Dechra Pharmaceuticals發表了強勁的季績，股價全日升6.87%。

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