特朗普再提「中美脫鈎」　稱美方不會蒙受損失

外媒報道，美國總統特朗普周一(7日)提出了將美國和中國經濟脫鈎的想法，表明如果兩國不再開展業務，美國也不會蒙受損失。

他在白宮新聞發布會上說：「因此，當你提到分離這個詞時，這是一個有趣的詞。」

對於中美的經濟關係，特朗普指出，「我們(美國)損失了數十億美元，但如果我們不與他們(中國)做生意，我們根本不會損失數十億美元。這就是所謂的『分離』，所以你們將開始考慮這個想法。」

事實上，特朗普已並非首次發表所謂「中美脫鈎」言論。在8月份，特朗普接受美國電視台訪問，在預告片中，特朗普被主持人追問「會不會跟中國脫鈎」。他說：「如果他們不正確地對待我們，我肯定會、肯定會那樣做。」他也揚言，美國不一定要和中國做生意。

在6月份，特朗普曾在社交媒體Twitter上表示，中美完全脫鈎仍是政策選項。

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