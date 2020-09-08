紐約期金周一微升　美匯指數靠穩

美國金融市場周一(7日)假期休市，國際金價交投淡靜，紐約12月期金在電子交易時段收報每安士1,926.8美元，升0.06美元或0.03%。美匯指數報98.07，升0.38%。

Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley在報告中說，不能完全排除金價出現更大幅度回調的可能性，特別是如果本周再度出現美元好倉夾高的話。

他續指，相信黃金支持區域目前在每安士1,900美元至1,920美元之間，而很明顯，金價跌向1,930美元區域的過程中有很多買家承接，反映投資者正在趁低買入，而不是高追。

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