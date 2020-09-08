紐約期油收跌逾1%　續挫穿40美元關

沙特連續兩個月下調出口亞洲價格，引發市場對油市需求收縮的憂慮，國際油價周一(7日)受壓，紐約期油於電子交易時段收報每桶39.07美元，跌0.7美元或1.76%；布蘭特期油收報每桶42.01美元， 跌0.65美元或1.52%。

外國傳媒報道，沙特阿拉伯最大石油公司沙特阿美周日(6日)宣布，下調10月出口亞洲的阿拉伯輕質原油油價，減幅為每桶1.4美元，比基準油價低0.4美元，高於市場預期，亦為今年5月時，決定6月出口亞洲油價以來，再度將油價設定在基準價格以下，反映疫情大大打擊全球石油需求。

報道指出，沙特阿美出口亞洲的油價在6至8月上揚，但在需求疲弱下，8月已再次下調9月出口亞洲油價，到9月更一舉調降10月出口亞洲油價達每桶1.4美元，大於之前調降1美元。

除了出口亞洲外，沙特阿美出口美國、歐洲及地中海地區的油價亦將下調。

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