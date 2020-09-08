特朗普：若能連任 美國明年將是史上最強

美國總統特朗普周一(7日)在新聞發布會上表示，如果他能連任總統，那麼在他帶領之下，美國「明年將是歷史上最強大的一年。」他又重申，美國就業人數眾多。

他又指責民主黨總統候選人拜登摧毀美國能源行業，導致行業停工，並批評他希望將就業職位由美國交還給中國。

另外，他指出，美國將最快今年10月獲得新冠肺炎疫苗，強調其將十分安全和有效，而且很快推出市場。

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