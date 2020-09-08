市場對疫苗研究感樂觀 港股黑期升近百點
2020年09月08日 06:42
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美國股市周一(7日)勞工節假期休市，相關指數期貨表現回穩，道指期貨現報28,312點，微升15點；標指期貨現報3,439點，升6點。
港股外圍方面，俗稱「黑期」的新加坡港股期指現報24,663點，升92點。
投資者對新冠肺炎疫苗研究持續進展感到樂觀。美國總統特朗普周一在新聞發布會上表示，美國將最快今年10月獲得新冠肺炎疫苗，強調其將十分安全和有效，而且很快推出市場。
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