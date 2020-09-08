市場對疫苗研究感樂觀　港股黑期升近百點

2020年09月08日 06:42
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美國股市周一(7日)勞工節假期休市，相關指數期貨表現回穩，道指期貨現報28,312點，微升15點；標指期貨現報3,439點，升6點。
    港股外圍方面，俗稱「黑期」的新加坡港股期指現報24,663點，升92點。
    投資者對新冠肺炎疫苗研究持續進展感到樂觀。美國總統特朗普周一在新聞發布會上表示，美國將最快今年10月獲得新冠肺炎疫苗，強調其將十分安全和有效，而且很快推出市場。
    －－－－－
    「疫市下想轉危為機？」
    《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    Whatsapp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！