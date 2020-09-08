【悲情樓市】香島帳蝕400萬沽　葡萄園內地業主九年輸120萬

新冠肺炎疫情回穩，但二手市場乍現多宗賣樓損手個案。在過去短短7日間，錄得至少14宗蝕錢成交，周一(7日)單日就有5宗。其中筲箕灣香島一個大單位，市傳劈價至2,638萬港元連車位沽出，持貨約3年半帳面虧損約400萬元。亦有內地客以2,068萬元沽元朗葡萄園洋房，較9年前入貨價平120萬元。

市場消息稱，上述香島2座一個四房連雙套房間隔的高層戶，實用面積1,188方呎，6月叫價逾3,000萬元，其後降價至2,800萬元，先後累減逾360萬元沽，呎價22,205元。原業主於辣招鬆綁即沽貨，料為項目暫時最大額損手個案。

大埔天賦海灣再錄蝕讓。美聯黃國清表示，該盤8座極低層單位，實用面積1,657方呎，叫價2,680萬元，減價至2,510萬元連車位轉售，呎價15,148元。資料顯示，原業主於2016年期間，分別以逾2,510餘萬及約200萬元，購入單位及車位，現帳面共貶值逾200萬元。

此外，部分洋房價格走勢落後。中原譚永康指，葡萄園洛菲大道單號屋，實用面積2,178方呎，叫價2,250萬元放盤，劈價182萬元，獲外區用家以2,068萬元承接，呎價9,495元。原業主為內地客，2011年購入價達2,188萬元，現帳面低約5.5%沽出。

南區洋房持貨十年都蝕使費。市場消息透露，區內環角道33號一幢洋房，另連花園及天台，以6,300萬元放售多時，市傳剛以約5,500萬元售出，呎價約2.35萬元。原業主2010年入市，近平手價出貨，有機會需蝕使費。

港島單幢樓筲箕灣柏匯亦有投資者出貨。中原李嘉儀稱，項目中層開放式戶，2017年以月租1.35萬元租出，上月初以450萬元放售，剛連租約售436萬元，略低於5年前購入價，連使費料損手，呎價20,681元。她認為，政府應撤辣，可考慮縮短額外印花稅期限，釋放二手市場盤源，因為不少辣招盤業主，放盤時都會將稅項支出加在售價上。

市場消息則指，銅鑼灣美亞美大廈高層單位，以2,400萬元售出。據了解，原業主為大型地產代理行高層，持貨逾十多年帳賺逾1,700萬元。而近兩個多月來他已連環沽出兩個單位，合共套現逾4,500萬元。

【太古城平價成交】

業主減價吸客，低價成交湧現，鰂魚涌太古城套三房單位，成交呎價連環跌至1.6萬元水平。其中一個低層單位，剛以1,450萬元轉手。

美聯施衍銘表示，上述海棠閣低層C室，實用面積897方呎，獲換樓客購入，呎價約16,165元，原業主持貨11年，帳面獲利約736萬元。據了解，屋苑本月已錄約9宗買賣。

紅磡海逸豪園亦錄平價個案。該行殷勒麟指，屋苑23A座低層E室兩房戶，實用面積513方呎，望維港海景，減價30萬元，以965萬元售出，較5月份同類型高層單位做價低約16%，呎價1.88萬元。原業主出貨前，已以1,700萬元購入同區黃埔花園10期4座中高層E室，呎價2.04萬元，屬項目今年新指標。

準買家怕市況再升，開始搶盤。該行潘鎮煒稱，奧運站凱帆軒2座中層A室兩房戶，單位曾發生事故，仍以675萬元轉手，低約市價三成，呎價約14,516元。中原陳夑佳透露，粉嶺碧湖花園1座高層B室，獲三組客洽購，最終以610萬元獲承接。

【鄧成波叫價2億放上海街全幢】

「舖王」鄧成波家族繼續放售物業，其持有的油麻地上海街全幢商住樓，透過代理推出市場招標，意向價約2.38億元。該集團在過去3個多月，已放售總值超過30億元的物業。

上述商住大廈委託中原代理標售，項目位於上海街339至345號，現為一幢9層高物業，地盤面積約2,443方呎，地下設4個商舖，總面積約2,040方呎，而1至8樓提供32個住宅用途單位，總實用面積約13,593方呎，現由一家經營服務式公寓公司承租。整個項目合共每月租金收入約59.1萬元，按此計算，租金回報近3厘。物業截標日期為10月20日。

鄧氏不斷減磅，近月放售至少5批物業，包括上月標售的旺角豉油街61至67號項目、九龍城衙前塱道3至13號物業80%業權，以及太子基隆街部分舊樓物業等。

另方面，舖市再有劈價成交。消息稱，尖沙咀柯士甸路15A號柯士甸大廈B座地舖，原業主在去年社會不穩前曾叫價2,880萬元，最近一減再減至1,880萬元，終於累劈約50%，以1,430萬元賣出。該舖建築面積約600方呎，門面闊約12呎，現已交吉，成交呎價約2.38萬元。據了解，該舖位於1959年僅以4.1萬買入，持貨61年升值348倍。

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