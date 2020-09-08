【專家點評】邵志堯：細看直播串流的變遷　贏家是…

年齡在40歲或以上的人士都會對《歡樂今宵》有印象，它是一個綜合娛樂的節目，在最早期的時候電視廣告是以即場直播形式，他們的電視台雜誌常常找藝員森森小姐作宣傳，做出OK手勢並說《電視周刊》只售三亳，所以被人戲稱《三亳子小姐》，直播這個玩意已有五十年歷史，分別在於從前只有官方認可的頻道作廣播，今天每個市民都可以作廣播，等同私人擁有一個電視台。

不論內地或海外都有平台可作直播，若果沒有知名度要找人看你的直播不是易事，所以素人在直播之前要在其他平台作些鋪墊，累積人氣或流量才行，否則直播只有小貓四隻，氣氛肯定大打折扣，這些累積人氣的平台可以是以短視頻娛樂為主的抖音、以歌會友的全民K歌、鬥文采的悅文或漫畫主打的Bilibili等，看你的強項在那裏，便在那裏擺攤吸引人流，聚到有一定數量的粉絲才做直播才有把握。

很多人看到做直播帶貨只是光靠咀皮便可以獲得天文數字收入，認定這並非是難事，誰不知每天要對着手機不停咀說四、五小時，做兩三天可能可以，但能每天說兩小時又堅持一個月以上才是剛剛過入門門檻，每天晚上六時至十時是直播帶貨的黃金時段，期間要推廿種產品，要熟知產品特性和優點，又要帶動購物氛圍，並不是想像中容易，晚上的銷售是建基於白天所做的底層工作，要在芸芸產品中找尋適合該KOL的特性，即從KOL後台數據中計算客戶觀看人數多少，多少人會轉化落單購物，購物的金額是多少，那類產品較受歡迎，又要準備產品講稿等，帶貨型KOL多人入行競爭激烈，觀眾貪新壓舊，KOL都不敢休息害怕一旦停下來，位置馬上被人填補。

直播帶貨銷售肯定是未來最主要的銷售模式，不少集團CEO(首席執行官)甚至省市領導也參與，確實是大勢所趨，舊金山淘金業大旺的時候，賺得多錢的並不是淘金者，而是牛仔褲利華氏和淘金設備，同樣道理這一波直播漸得益者是直播平台App、物流中心和直播教學的人。

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