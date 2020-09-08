【A股點評】中國銀河國際：大參林醫藥控制成本得宜

大參林門店快速擴張，加盟店業務初具規模。截至2020年上半年底，集團已開業門店合共5,212家，其中106家為加盟店，公司自建和併購擴張同時發力，並且加盟業務也初步開展。目前，公司通過進一步下沉廣東、廣西市場，並進一步拓展河南、河北、福建等省份，現已覆蓋兩省大部分縣城及鄉鎮。而且，公司採取「拓展+併購+直營」模式，三足協力的略，重點發展廣西、河南、福建及江西市場，取得較佳的成績，於業績報告期內，公司進行了６宗收購，涉及224家門店(其中已簽約未交付的達到140家)。

大參林的收入快速增長，今年第二季進一步提速，受惠於新店擴張，公司收入一直保持超過30%的增長。今年第二季度，公司的收入增長為33.82%，相比起第一季度進一步加速。從地區分布看來，公司深耕華南地區，通過成熟品牌市場保持銷售的穩步增長。

2020年上半年，大參林實現淨利潤率8.73%，按年上升1.51個百分點，母公司增速快於收入增長，主要是由於隨着經營渠道規模擴大且營收增長，已有門店在收入內部增長的同時對銷售費用得到有效的控制，通過連鎖規模的提升及營運管理的有效優化，從管理費用上體現良性規模效應，費用增速低於收入增速，促進淨利潤增長。

公司的實現毛利率為38.07%，較去年同期下降1.93個百分點，主要是由於零售處方藥與防疫商品等銷售份額提升，而零售處方及防疫商品毛利率低於商品平均毛利率，導致整體毛利率錄得小幅下降，公司上半年銷售費用率為22.13%，按年下降3.25個百分點，分類看其中促銷、物料消耗費下降幅度最大，辦公費用及差旅費也得到有效控制。

零售藥房行業前景可看好，一方面內地零售藥店集中度偏低，藥房龍頭有望借藥店連鎖化趨勢來提升市場佔有率，有利大參林醫藥增長前景及釋放潛力。首先，公司作為藥房龍頭企業，高區域集中度有可提升企業潛力。其次，未來公司業績進一步釋放，故上調了2020至2022年股東應佔溢利預測，新的預測分別為10.91億元、14.33億元及16.47億元，對應每股盈利分別為1.66元、2.18元及2.51元，應市盈率48倍、37倍及32倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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