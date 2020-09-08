協合新能源擬發行新票據

公司已委任瑞銀、海通國際及中國光大銀行香港分行擔任交換要約的交易經理；亦已委任D.F. King擔任交換要約的資料及交換代理人。

另外，公司正進行一項同時發行新票據，以發行及出售額外新票據，有關新票據將與交換要約中發行的相應新票據構成單一系列；新票據旨在集資以用於置換境外債務，為集團的風能及太陽能項目提供資金及一般公司用途；發行新票據所得淨額將會根據其綠色債券框架使用。公司將尋求新票據於聯交所上市，並已接獲聯交所發出美元優先票據符合上市資格之確認函。

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