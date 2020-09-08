協合新能源擬發行新票據
2020年09月08日 07:33
東網電視更多新聞短片
協合新能源(00182)公布，於2020年9月8日，公司開始進行有關由美國境外為非美國人士持有現有票據的交換要約，交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，並受當中所載條件規限。
公司已委任瑞銀、海通國際及中國光大銀行香港分行擔任交換要約的交易經理；亦已委任D.F. King擔任交換要約的資料及交換代理人。
另外，公司正進行一項同時發行新票據，以發行及出售額外新票據，有關新票據將與交換要約中發行的相應新票據構成單一系列；新票據旨在集資以用於置換境外債務，為集團的風能及太陽能項目提供資金及一般公司用途；發行新票據所得淨額將會根據其綠色債券框架使用。公司將尋求新票據於聯交所上市，並已接獲聯交所發出美元優先票據符合上市資格之確認函。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！