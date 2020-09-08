傳兩內地奶茶連鎖店擬明年來港上市　奈雪的茶：現階段無計劃

市場一直傳出兩間內地奶茶連鎖店喜茶及奈雪的茶擬於2021年來港首次公開發售(IPO)，並擬各集資4億至5億美元。

不過，內媒引述奈雪的茶公關總監王依就上市傳聞作出回應指，目前並無相關計劃，現階段公司的重心在產品研發、供應鏈加碼及推動數字化進程等方面。

據奈雪的茶網頁指出，其創立於2015年，總部位於廣東省深圳市，隸屬於深圳市品道餐飲管理有限公司。2017年12月，奈雪的茶走出廣東地區，向全國範圍內擴張，正式開啟「全國城市拓展計劃」。截至2020年2月，奈雪的茶已遍布全國50多個城市，共349家門店，所有門店均為直營，且不做任何形式的加盟。

而在2018年3月奈雪完成A+輪投資，估值達到60億元人民幣，成為公開資料中茶飲行業首個獨角獸。

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