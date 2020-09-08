【市前重點睇】道指期貨漲逾200點　金價靠穩

美匯指數重上93水平；離岸人民幣(CNH)徘徊於6.8330；港匯報7.7503；美元兌日圓處106.31；歐元見1.1817；英鎊報1.3161。金價曾升至1,931.69美元。布油險守42美元；紐油報39.21美元。道指期貨漲逾200點。

●美國勞工節，金融市場周一(7日)休市。

●美國總統特朗普稱，若他成功連任，那麼在他帶領之下，美國「明年將是歷史上最強大的一年」！

●特朗普提出了將美國和中國經濟脫鈎的想法，表明如果兩國不再開展業務，美國也不會蒙受損失。

●即月恒生指數夜期收報24,636點，升120點，高水46點，成交7,454張。

●高盛派定心丸！約翰遜仍有理由尋求與歐盟達成協議。

●史上罕見！日本政府出手救日產，擔保貸款94億元。

●新股專輯

-農夫山泉「頂頭槌飛」大戶最多帳賺31萬。

●【悲情樓市】香島帳蝕400萬沽，葡萄園內地業主9年輸120萬元。

●【高息搶客】虛銀推兩個月定存優惠，年利率高達9.8厘。

●惠譽確認香港「AA-」信貸評級，展望穩定。

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