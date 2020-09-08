【市前重點睇】道指期貨漲逾200點 金價靠穩
2020年09月08日 07:51
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美匯指數重上93水平；離岸人民幣(CNH)徘徊於6.8330；港匯報7.7503；美元兌日圓處106.31；歐元見1.1817；英鎊報1.3161。金價曾升至1,931.69美元。布油險守42美元；紐油報39.21美元。道指期貨漲逾200點。
●美國勞工節，金融市場周一(7日)休市。
●俗稱「黑期」的新加坡港股期指現報24,663點，升92點。https://bit.ly/3im3w4Z
●美國總統特朗普稱，若他成功連任，那麼在他帶領之下，美國「明年將是歷史上最強大的一年」！
●特朗普提出了將美國和中國經濟脫鈎的想法，表明如果兩國不再開展業務，美國也不會蒙受損失。
●即月恒生指數夜期收報24,636點，升120點，高水46點，成交7,454張。
●紐約期油於電子交易時段收報每桶39.07美元，跌0.7美元或1.76%；布蘭特期油收報每桶42.01美元， 跌0.65美元或1.52%。https://bit.ly/2GFHzQj
●紐約12月期金在電子交易時段收報每安士1,926.8美元，升0.06美元或0.03%。https://bit.ly/329GuIS
●英國富時100指數收報5,937點，升138點或2.39%；法國CAC指數收報5,053點，升88點或1.79%；德國DAX指數收報13,100點，升257點或2.01%。https://bit.ly/3lTQca5
●高盛派定心丸！約翰遜仍有理由尋求與歐盟達成協議。
●史上罕見！日本政府出手救日產，擔保貸款94億元。
●新股專輯
-農夫山泉暗盤價曾飆1.5倍，收升近92%。https://bit.ly/3ic9BRd
-農夫山泉「頂頭槌飛」大戶最多帳賺31萬。
●中芯周一冧23%，市值單日蒸發476億元。https://bit.ly/3i7Eer7
●【悲情樓市】香島帳蝕400萬沽，葡萄園內地業主9年輸120萬元。
●【高息搶客】虛銀推兩個月定存優惠，年利率高達9.8厘。
●惠譽確認香港「AA-」信貸評級，展望穩定。
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