日本第2季經濟按年收縮28.1%　分析：本季GDP料彈13%

日本第二季經濟按年向下修正為收縮28.1%，差過初值收縮27.8%；而經修正後經濟按季收縮7.9%，亦低於初值收縮7.8%。

有評論指，日本上季度經濟萎縮程度創紀錄，反映新冠肺炎疫情導致的經濟衰退；央行或會在下周的會議上上調經濟評估，以顯示經濟衰退已見底，但相信不會對前景表達樂觀的態度。

另有分析預計，本季度日本國內生產總值(GDP)將反彈約13%，但不足以彌補連續3個季度的萎縮。

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