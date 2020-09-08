【股民熱話】今年10月會有股災嗎？

來到9月上旬，唔少股友都開始有「畏高症」，擔心傳統10月「股災月」愈來愈近，要唔要率先清倉套現等「末日」來臨？

老實講，論美股估值，不用等到10月，9月隨時會再有大調整，有利10月中打後再發力向上，以配合美國總統特朗普爭取連任。至於港股，上周科技股已經嚟咗一次「走火警」，但以昨日(7日)表現大致回穩來看，似乎資金對於中資科技股的看法依舊偏向樂觀。就算冇信心持貨，都別急於開淡倉，免得被夾倉！

觀乎今年9月及10月，是內地的消費旺季，官方都在積極推動內需，這個過年前的消費旺季，有一定期望。之不過，若然此期間，股市大跌，財富大量蒸發，那官方做幾多都難起到好效果。故站在內部需求來看，股市若要調整，料會在9月中旬前便完成，至少在10月上旬以前，當局傾向盡量維持股市偏穩。

香港方面，10月將有可能是全球最大新股活動的螞蟻集團上市，料此前市況點都頂住。呢一點，周一本欄亦有提及。

咁答案係咪，今年10月唔會有股災？筆者認為，整個末季(10月至12月)，全球股市的波動好可能會顯著擴大，但到底是在10月抑或11月，筆者同大家一樣，都沒有水晶球，只有等着瞧。事實上，若然末季全球經濟景氣依舊的差，並不利明年的企業資本投資部署，加上無論誰當下屆美國總統，只怕反華的力度都不會放輕，不排除前年底前新任美國總統又會針對中國放招攞彩！

展望今年末季至明年首季，筆者最擔心的兩大風險：第一是新冠肺炎疫情在秋冬季變種兼再現大流行，令全球經濟續陷低谷不能自拔；第二是美國政局落定後，南海將傳來炮火聲，地緣政治風險急升溫將震散全球股市。

總而言之，此前大家入市前要謹記呢兩個風險，更好的行情，都切忌瞓身投資，堅持嚴格管理持倉風險，做好隨時「一夜變天」的心理準備。

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