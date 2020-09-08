【專家點評】林嘉麒：估值偏高透支未來　股市極速調整是平常

上周美股在沒有特別原因之下的暴跌，投資者會有兩面反應。好友認為是健康調整，視為短線吸納的良機；另一方面，淡友會想，市場泡沫漸形成，投資風險愈來愈大。事實上，美國上周公布的幾項經濟數據符合市場預期，包括初次申領失業救濟金人數實際上好於預期，同時非農數據亦較市場預期中好，惟股市不升反跌。投資常說，好消息出貨，但美股投資者是這樣認為嗎？

納指由今年3月低位6,771點，升至9月高位12,439點，升幅高達84%，市場估值絕對過高，一定程度上必會進行修正。早前特斯拉和蘋果公司股價的非理性上漲就知道，尤其是兩家公司分別宣布拆細股價後，市場更容易過度樂觀，尤其是散戶投資者，完全忘記了現時是在疫情下，而現時股價反映的是未來疫情後的經濟表現，而言還有一段長時間才可回復。

資金過早流入科技股，估值過高出現技術回調是非常合理。再者，科技股受到突然遭拋售，似乎對於科技股是個危險信號，出現投資者紛紛迴避。幸好，舊經濟股暫時獲得資金淨流入，資金輪流炒作，這角度上投資屬於健康。

多個迹象顯示，美國經濟正在復甦。但今年至年底，仍然存在很多投資障礙。例如，財政刺激政策的不確定性、聯邦預算問題、總統大選辯論、企業財報、以及總統大選等。未來幾個月市場狀況可能會持續動盪，估計只要有一點壞消息，就足以引發市場進一步波動。

近日美股雖然由高位調整，惟低位尚算有購買盤支持。我們暫時不能假設投資者處於恐慌狀態，周四、五的拋售可能只是鎖定科技股今年的利潤。事實上，美股累積升幅很多，短期出現的下跌，會引來更多爭先恐後的獲利沽貨，因此造成短時間內急跌的情況。

美股估值的瘋狂程度是源於聯儲局無限量寬(QE)、歷史上最大規模的放水行動。近日聯儲局主席鮑威爾再表示，在未來若干年，美國經濟都需要低利率來支撐，這是明顯鼓勵資產泡沫的形成，造成資金持續流入高估值、高風險的資產。但同時，關注風險的投資者就見到美國經濟復甦需要較長時間，今後的復甦之路將更加艱難。

美國8月非農就業人數增加了137萬，為連續第四個月錄得增加，失業率下降至8.4%，好於華爾街的普遍預期。惟失業率長期處於高位，會叫投資者不安。鮑威爾已講明，聯儲局不會過早撤回對經濟的支持。聯儲局已經做了很多事情，如果需要的話可以做更多。經濟回歸至良好狀態只是時間問題。

就算投資市場知道經濟總有一日會回復過來，但長期處於高估值及反映很久很久的未來的話，股市會短時間內極速調整是很平常的事。美股周一休市，投資者當然是留意美股復市的周二表現。不過，A股昨日走勢已率先疲軟，無論上證或創業板均出現某程度的下跌，A股要成為港股的定海神針有點難度。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士)

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