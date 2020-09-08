【專家點評】陳正犖：調高環球股市目標

上周提及配置資產時，主要仍是要留意經濟復甦步伐有否出現變數。環球製造業及服務業繼續回穩，美國Markit製造業採購經理指數8月終值由53.6向下修訂至53.1，不過仍然是2019年1月以來最強水平。英國製造業PMI，8月升至55.2，升幅是六年以來最大。歐洲PMI亦連續兩個月高企於盛衰分界線以上。服務業方面，8月財新中國服務業PMI(54.0)和美國8月Markit服務業PMI(55.0)均超出市場預期，期內歐元區服務業PMI(50.5)升勢有所緩和，惟仍處於擴張領域。

我們因應目前宏觀經濟情況，對環球股票的每股盈利預測未有如之前般悲觀，現時預計今年環球股票每股盈利或下跌30%，明年則恢復增長25%。銀行業已為未來信貸問題作出顯著撥備，積極的財政及貨幣刺激政策亦有助減輕受損程度，08至09年金融危機時嚴重壞帳及攤薄盈利的情況重現可能性不大。今輪危機科網股情況亦不同，每股盈利較過往更具抗跌力。上次金融危機，科網股每股盈利下跌52%，不過市場仍預期今年科網股每股盈利將上升7%。

我們調高環球股市目標，以反映最新盈利預測及央行行動將為主要股市估值持續帶來支持，MSCI環球股市指數明年中目標，由630點升至705點，暗示較現水平仍有上升空間。這預測代表的估值看似昂貴(相當於2021年每股盈利預測的23倍，而長遠平均市盈率僅15倍)，但是我們現在並不傾向逆市而行，我們的熊市清單仍然建議可考慮候低買入，歐洲及新興市場股市的回報預測暫時最好。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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