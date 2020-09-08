中教控股獲內地認定為鼓勵類產業

董事會認為，公司於中國境內的外商獨資企業獲政府認定為國家鼓勵的外商投資產業將繼續對集團的經營業績產生積極的影響。

根據《中華人民共和國外商投資法》和《中華人民共和國外商投資法實施條例》，國家根據國民經濟和社會發展需要，制定鼓勵外商投資產業目錄，列明鼓勵和引導外國投資者投資的特定行業、領域、地區。

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