【專家點評】陳蓓敏：傳統旺季臨近 中資航空股可吼

周一是美國勞工假，金融市場休市。上周四(3日)道指高見29,160點後急速回調，上周五最低曾見約27,700點水平收市，全周收報28,133點；道指於年內低位約18,600點，半年內累升逾萬點，升幅為56%，上周曾高見29,100；納指年內低位約6,800點，高位為12,074點，累升逾5,200點，升幅為77%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號ACG 082)

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020