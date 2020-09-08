【專家點評】陳蓓敏：傳統旺季臨近 中資航空股可吼
2020年09月08日 08:35
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周一是美國勞工假，金融市場休市。上周四(3日)道指高見29,160點後急速回調，上周五最低曾見約27,700點水平收市，全周收報28,133點；道指於年內低位約18,600點，半年內累升逾萬點，升幅為56%，上周曾高見29,100；納指年內低位約6,800點，高位為12,074點，累升逾5,200點，升幅為77%。
上周回吐合理，並非「末日」。美國兩位總統候選人將在9月29日作首場電視辯論，隨後尚有兩場辯論於10月15日和22日。特朗普為求連任，繼續會對華採取積極施壓。昨日(7日)有消息指，美國有意把中國最大晶片製造商列入貿易黑名單，再加上守不住上周配股價於23.62元，中芯國際(00981)昨日急跌逾兩成，沽壓沉重。
內地股市偏弱，上證和深證分別跌1.8%和2.8%。中國公布8月以美元計價出口安年增升9.5%，優於市場預期7.1%；進口按年跌2.1%，市場估計增長0.1%。全年首8個月計，人民幣計價對美國出口跌0.5%，進口微增0.2%。恒指昨日跌幅雖少，但各技術走勢稍險，皆下試支持區域。今日為農夫山泉(09633)首日掛牌，周四則有百勝中國(09987)上市，估計抽新股資金回籠，短線有利港股，但只屬投機，投資者對第四季全球金融市場表現存戒心。
國家衞健委公布，上周六全國新增10宗新冠病案，全為境外輸入。十一黃金周臨近，中國文化和旅遊部，正研製旅遊業「十四五」規劃，助旅遊業安全地有序恢復。再加上投行看好內地航企股，三大航空做好。建議吸納以內航線為主導的南方航空(01055)和東方航空(00670)，前者目標價5元，後者止賺位3.93元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號ACG 082)
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