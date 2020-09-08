亞洲股市：日股漲逾百點　韓澳股齊升1%

亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數高開98點或0.4%，報23,188點，其後升幅擴大至140點或0.6%，報23,230點。

日媒報稱，日本政府確認新冠肺炎疫情正在緩和，考慮最快在9月19日取消大型活動上限人數5,000人的限制，但將繼續要求人數限制在活動場館容量的50%以內，並會在本周五(11日)的政府小組會議上做出最終決定。

南韓首爾綜合指數高開18點或0.7%，報2,402點，最新升23點或近1%，報2,407點。

澳股先跌後升，最新升64點或1%，報6,194點。

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