A股快報：海航控股遞延支付「18海航Y1」利息
2020年09月08日 09:03
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海航控股(600221.SH)於上交所刊發公告稱，「18海航Y1」應於2020年9月14日開始支付本計息年度(即自2019年9月14日至2020年9月13日期間)利息，公司依據本期債券募集說明書中的條款約定，決定遞延支付本期債券的當期利息。
據悉，「18海航Y1」發行總額5億元人民幣(下同)，本計息年度債券利率7.6%，截至本付息日，本期債券全部應付利息金額約為3,800萬元。
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