A股快報：三大指數向好 金融及軍工股受捧

內地股市穩升，滬綜指高開8點或0.26%，報3,301點；深成指高開31點或0.23%，至13,315點；創業板指數高開7點或0.27%，至2,648點。

板塊方面，次新股升1.1%，船舶製造股升0.7%，金融及飛機製造股升0.4%至0.5%；而石油股跌0.3%。

個股方面，上海物貿高開9%。內媒報稱，百聯集團考慮將上海證券借殼上海物貿A股上市。

天龍光電低開3.6%，樂凱新材低開11.4%。該兩公司齊發公告，因「公司生產經營活動受到嚴重影響，且預計在3個月以內不能恢復正常」，兩隻股票將自9月12日起被實施其他風險警示。

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