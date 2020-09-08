新股專輯：農夫山泉開市炒高85% 每手帳面賺3660元
2020年09月08日 09:26
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農夫山泉首日掛牌股價飆升。
香港史上新股「凍資王」，內地樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)周二(8日)掛牌，昨晚暗盤價率先飆逾一倍，今早開市價報39.8港元，較招股價21.5元高85.1%，每手帳面賺3,660元。
該公司創始人兼董事長鍾睒睒表示，上市只是新的開始，將更努力工作，以回饋投資者及消費者的支持。另外，他又感謝各監管機構、中介機構及消費者，對公司上市的支持及幫助。
農夫山泉香港公開發售部分超額認購約1,147.3倍，認購1手(200股)中籤率為12%，要認購150手，即3萬股才可穩獲1手。該股上市凍結資金6,709.4億元，打破2008年上市的中鐵建(01186)創下的5,353.82億元紀錄。
該股以招股價上限每股21.5元定價，上市前夕暗盤報捷，於輝立交易場高開一度升1.18倍，高見47元，最終收報41.25元，漲91.86%，每手帳賺3,950元；於耀才暗盤交易市場高見46元，升1.13倍，收升93%，報41.5元，每手帳賺4,000元。
耀才證券行政總裁許繹彬建議，投資者可以先行獲利，畢竟該公司不屬新經濟概念，股價升約1倍的願望已經達到。投資者亦不宜高追，未來「仲有大把新股抽，可以等下一隻」。
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