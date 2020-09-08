新股專輯：農夫山泉開市炒高85%　每手帳面賺3660元

該公司創始人兼董事長鍾睒睒表示，上市只是新的開始，將更努力工作，以回饋投資者及消費者的支持。另外，他又感謝各監管機構、中介機構及消費者，對公司上市的支持及幫助。

該股以招股價上限每股21.5元定價，上市前夕暗盤報捷，於輝立交易場高開一度升1.18倍，高見47元，最終收報41.25元，漲91.86%，每手帳賺3,950元；於耀才暗盤交易市場高見46元，升1.13倍，收升93%，報41.5元，每手帳賺4,000元。

耀才證券行政總裁許繹彬建議，投資者可以先行獲利，畢竟該公司不屬新經濟概念，股價升約1倍的願望已經達到。投資者亦不宜高追，未來「仲有大把新股抽，可以等下一隻」。

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