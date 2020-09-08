港股靠穩 內銀內險股撐市 美團跌近4%

港股高開近200點後升幅收窄，恒生指數現漲不足百點，於24,600點水平上落。國企指數升50點；科技指數偏軟，主板成交420億港元。

ATMX四大科網股個別發展，阿里巴巴升1.5%表現較佳；騰訊靠穩；美團點評跌3.7%；小米集團跌1.2%。

昨日急瀉的中芯國際反彈4.1%，股價重上19元。手機設備股亦回升，舜宇光學漲2.5%；瑞聲科技升0.4%；丘鈦科技升0.5%。

中資金融股撐市，中國人壽及工商銀行升2.4%；建設銀行升1.8%；中國平安升1%。

其他重磅藍籌方面，中國移動升1.7%；中國聯通升3.8%。香港交易所升0.6%；滙豐控股升0.3%。昨日急升的友邦保險回吐0.4%。

【09:25】恒指漲近200點 ATMX全線上升

港股開市向好，恒生指數升195點，報24,785點；國企指數升87點，報9,852點；恒生科技指數升60點，報7,301點。

騰訊開市升1.1%報517港元；阿里巴巴升1.6%報270元；美團點評升1.5%，報252元；小米集團升1.4%，報24.5元。

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