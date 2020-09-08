控股股東溢價提私有化　長壽花食品曾漲11%

三星油脂持有該公司約52.14%股份，建議私有化最多涉資約11.5億元，將由三星油脂股權注資收取之資金撥付就該建議應付之全部現金代價。

該公告指出，考慮私有化主要是由於公司股份之交易流通量低、近年股價低迷及維持上市地位之合規成本高昂，公司之現有上市平台不再足以作為其長期增長之資金來源，且公司於股本市場集資作未來發展及增長之能力有限。

同時，股價低迷對公司在供應商及客戶間之聲譽造成不利影響，因而對其業務及營運造成不利影響。

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