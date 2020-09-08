【大行報告】中金睇好內地航空股 料將現報復性出行
2020年09月08日 10:05
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中金公司分析師趙欣悅稱，在偏保守的估計之下，今年四季度新冠肺炎疫苗臨床試驗成功概率應超過95%，故年內疫苗成功面世機會偏高，或利好航空股股價顯著做好，中國國航(00753)(601111.SH)及東方航空(00670)(600115.SH)股價有望翻倍。
該行指出，如果疫苗上市，航空股或迎來第一波升勢，如疫苗接種範圍廣泛及效果出色，市民報復性出行，或利好股份出現第二波上升的趨勢。樂觀假設下，2021年，國航及東航有望實現125億元人民幣(下同)及90億元的盈利。
中金指出，隨着內地航空需求陸續恢復，航空公司持續減少虧損，加上油價及匯率等利好因素，航空股估值及盈利將有望增加，建議投資者積極布局，首推國航，長期則看好民營航空如春秋航空(601021.SH)及吉祥航空(603885.SH)。
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