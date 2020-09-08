【瑞通推介】藍籌新貴小米及阿里輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚(7日)假期休市，港股恒指今早一度反彈近200點，重上24,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾9,000萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾980萬元，反映投資者預期港股後市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

昨日起正式晉身藍籌的小米，跟隨新經濟股反覆偏軟，收報24.15元，跌1.4%，成交達108億元。小米今年先後引入數名集團高管，昨再有高層人事任命，獲碧桂園前副總裁彭志斌加入，出任小米集團副總裁、首席人才官(CHO)。

另外，有券商在半個月內兩度上調小米目標價，最新看29.5元，最樂觀情景看40元，原因是預期小米雙品牌戰略可觸及更廣闊客戶群，料小米明年在中國和全球市佔將提升。小米今早曾回升逾2%，高見24.7元，惟其後由升轉跌，由即市高位最多下跌達5%，曾跌至23.4元，這亦是目前10天線的位置，上周四一度下試此平均線見承接力。昨有逾5.9億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，昨有逾1100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近100萬元淨流入。

另一隻藍籌新貴阿里巴巴昨以128.78億元成交成為最活躍港股，全日股價下跌3%，收報265.6元，錄三連跌，較近日高位292元調整約9%。技術上，昨日曾考驗廿天線(約266元)見支持。阿里巴巴開發者大會將於今月17至18日網上舉行，市場預期集團將交代雲計算、機器人技術的突破進展。另市場正憧憬阿里巴巴擁有33%股權的螞蟻集團快將A+H上市，有助釋放阿里未上市業務的價值及推高其估值。螞蟻集團最新表示，公司與阿里專注各自業務領域，不存在對集團構成重大不利影響的競爭，在客戶基礎方面亦不存在對阿里的依賴

，並指阿里貢獻其收入不足10%。阿里巴巴今早回升逾1%，嘗試企穩270元關口。昨有約580萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦錄近180萬元淨流出。

融創中國8月合同銷售金額約642.3億元人民幣，按年升逾25%。另有傳融創有意接手長實擬出售位於北京、上海的兩處物業，價值達500億元人民幣。融創昨窄幅上落，收跌0.6%於31.95元，今早續於32元水平徘徊。昨有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

資金流向舊經濟股，昨日除息的友邦逆市飆近6%，收報82.3元，創逾7個月高，是表現最佳藍籌。有券商認為，在疫情及經濟漸趨穩定的情況下，估計內地保險行業的新業務價值或見雙位數增長。友邦今早回落約1%，於81元邊整固。昨有逾840萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾460萬元淨流入。

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