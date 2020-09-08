港股格局：陳炳強料24000至26000點上落

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，近日A股對港股影響程度較美股大，觀乎滬綜指失守3,300點大位，或會再有下跌空間。港股方面，他認為在中、美兩國紛爭未見紓緩下，大市將在24,000點至26,000點上落。另他提到，散戶要捕捉美國對華制裁的下一類貨品，料該板塊將受影響。

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