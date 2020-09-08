港股格局：陳炳強料24000至26000點上落
2020年09月08日 10:41
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，近日A股對港股影響程度較美股大，觀乎滬綜指失守3,300點大位，或會再有下跌空間。港股方面，他認為在中、美兩國紛爭未見紓緩下，大市將在24,000點至26,000點上落。另他提到，散戶要捕捉美國對華制裁的下一類貨品，料該板塊將受影響。
至於新股農夫山泉(09633)暗盤表現亮麗，上市後也有85%升幅。他認為，抽中的宜先食胡，等回調再入。
「港股通」新納入的九毛九(09922)、信達生物(01801)、民銀資本(01141)、天立教育(01773)股價急升，他認為，這批新貴表現參差，大部分見一、兩個月高位後停滯不前，建議有貨者要減持計數。
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