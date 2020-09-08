【專家點評】麥嘉嘉：內地新能源汽車政策利好行業
2020年09月08日 10:44
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(中新社圖片)
內地汽車股公布8月汽車銷量，長汽(02333)當中主力品牌「哈弗」8月銷售按年增11.7%至5.61萬輛，「長城皮卡」銷量增80%至近2.1萬輛，新能源車品牌「歐拉」則賣出4,794輛，按年增2.9倍。而吉利汽車(00175)單月銷售11.34萬輛汽車，按年增加12%、按月也增長8%。首8個月，吉利完成下調後銷售目標132萬輛的57%。吉利科創板審核「已問詢」，料對股價有支持。
另外，比亞迪(01211)單月汽車總銷量為3.68萬輛，按年增2%，按月增17%。比亞迪首款搭載刀片電池的純電動車「漢」總訂單達3萬，漢EV達到605公里的續航里程，遠遠超過目前主流新能源汽車約400公里的續航能力，或成爆款車 。
內地新能源汽車購置補貼政策延續至2022年底、推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用，行業政策利好。汽車行業未來走向會是「雙循環+新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪和長汽獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上，預期9月、10月的行業傳統旺季，股價調整將提供買入機會。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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