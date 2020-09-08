【專家點評】麥嘉嘉：內地新能源汽車政策利好行業

內地新能源汽車購置補貼政策延續至2022年底、推動新能源汽車在城市公共交通等領域推廣應用，行業政策利好。汽車行業未來走向會是「雙循環+新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪和長汽獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上，預期9月、10月的行業傳統旺季，股價調整將提供買入機會。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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